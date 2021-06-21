أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، اليوم (الإثنين)، إطلاق منصّة “نافس” الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرّة الأولى في المملكة.
وأكد الوزير أن المنصة تعد نقطة تحول في مستقبل صناعة الرياضة في المملكة، داعيًا القطاع الخاص للاستثمار في مستقبل الرياضة السعودية، مضيفا أن المشروع يأتي ضمن سعي الوزارة للمساهمة بدور أساسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مقدما الشكر للقيادة الرشيدة على ثقتها ودعمها اللامحدود.
ولفت إلى أن القطاع شهد نموا بنسبة 170% في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6.5 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن المشروع يندرج تحت برنامج جودة الحياة، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، كما سيتم دعم المنصّة عبر تفعيل عدد من مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
ويضم المشروع في مرحلته الأولى عدداً من الرياضات، التي يمكن فيها إصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات، ومنها: كرة السلة، الأسكواش، التجديف، التجديف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المصارعة، فنون القتال المتنوع، الفروسية، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينج.
كما يضم البرنامج رياضات التزلج الشراعي، الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الإلكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية. والريشة الطائرة، وستكون هذه التراخيص متاحة عبر الموقع الإلكتروني لجميع المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وفق “أخبار 24”.