أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها أزالت إحداثات غير نظامية على ‏أراضٍ بيضاء بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة، شملت إقامة ‏بئر وغرف شعبية بهدف استغلال الأرض دون مسوغٍ نظامي‎.

وأشارت بلدية جنوب مكة الفرعية إلى مُباشرة آليات الأمانة أعمال الإزالة ‏فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق مُلكية لدى المعتدين على ‏الأراضي، لافتةً إلى تمكين الشركات المطورة لمخططات ولي العهد من ‏استكمال أعمال البنى التحتية وتحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة‎.

وأكَّدت استمرارية رصد ومنع المُخالفات وتطبيق الأنظمة والجزاءات ‏الرادعة بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية، وذلك بما يضمن ‏المحافظة على الأراضي الحكومية‎.‎

إزالة إحداثيات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة

إزالة إحداثيات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة

إزالة إحداثيات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة

وفق “أخبار 24”.