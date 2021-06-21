دورة البورتريه الواقعي بالألوان الزيتية عن بعد عبر تطبيق تليجرام

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أعلنت المدربة لولوة الدريهم عن دورة البورتريه الواقعي بالألوان الزيتية عبر تطبيق تليجرام وذلك يوم الخميس 1/7/2021م وتنتهي يوم الاثنين 5/7/2021 م .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج