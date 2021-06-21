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أخبار الخرج > دورة البورتريه الواقعي بالألوان الزيتية عن بعد عبر تطبيق تليجرام
21/06/2021   10:07 م

دورة البورتريه الواقعي بالألوان الزيتية عن بعد عبر تطبيق تليجرام

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أعلنت المدربة لولوة الدريهم عن دورة البورتريه الواقعي بالألوان الزيتية عبر تطبيق تليجرام  وذلك يوم الخميس 1/7/2021م وتنتهي يوم الاثنين 5/7/2021 م .

 

 

دورة البورتريه الواقعي بالألوان الزيتية عن بعد عبر تطبيق تليجرام

أخبار الخرج
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