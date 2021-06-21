أجرى 5 آلاف عملية داخل وخارج المملكة.. أمير القصيم يكرم الدكتور الجهني

كرم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه اليوم (الإثنين)، استشاري جراحة المخ والأعصاب عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور هاني الجهني، نظرًا لما حققه من إنجازات داخل وخارج المملكة في الطب.
وتحدث الجهني أمام الأمير فيصل عن مسيرته الطبية التي نجح فيها بإجراء أكثر من 5 آلاف عملية جراحية داخل وخارج المملكة، منها 150 عملية خلال الستة أشهر الماضية.
وأشاد الأمير فيصل بما تمتلكه جامعة القصيم وتقدمه من كفاءات عالية الأداء، لافتًا إلى أن جراحة المخ والأعصاب تعد من أكثر التخصصات الطبية المعقدة التي تحتاج إلى العمل الدقيق والحضور الذهني المتميز. وفق “أخبار 24”.