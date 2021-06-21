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أخبار محلية > واتساب تطلق ميزة جديدة تمكن من استخدام التطبيق على عدة أجهزة دون إنترنت
21/06/2021   10:18 م

واتساب تطلق ميزة جديدة تمكن من استخدام التطبيق على عدة أجهزة دون إنترنت

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كشف تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة قريباً ستمكّن من استخدامه على أجهزة متعددة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ويتوقّع إطلاق الميزة الجديدة، وفقاً لموقع wabetainfo، خلال الشهرين المقبلين للإصدار التجريبي بهواتف أندرويد وآيفون، الأمر الذي أكّده مؤسس شركة فيسبوك المالكة للتطبيق مارك زوكربيرغ.

كما بيّن الرئيس التنفيذي لواتساب ويل كاثكارت؛ أن الميزة ستمكّن من ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بحساباتها على التطبيق، مشيراً إلى أنه سيتم ترحيل سجل الدردشة بين أنظمة الهواتف المختلفة. وفق “أخبار 24”.

وشدّد كاثكارت على ضرورة تحديث التطبيق لتلقّي المكالمات أو الرسائل، لافتاً إلى أن الميزة الجديدة ستمكّن من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر جميع الأجهزة المرتبطة.

واتساب تطلق ميزة جديدة تمكن من استخدام التطبيق على عدة أجهزة دون إنترنت

أخبار محلية
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