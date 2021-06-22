بعد كثرة التساؤلات عنه.. “الصحة العالمية” توضح أعراض وطرق علاج الفطر الأبيض أو الأصفر

تطرقت منظمة الصحة العالمية للحديث عن مرض الفطر الأبيض أو الأصفر، والذي انتشر بشكل كبير بين مرضى فيروس كورونا في الهند، وتسبب في الكثير من حالات الوفاة، الأمر الذي طرح تساؤلات عنه.
وقالت المنظمة إن المرض عبارة عن التهابات فطرية قد تكون ناجمة عن العفن أو الخمائر مثل المبيضات التي يمكن أن تتسبب في حدوث التهابات في مجرى الـدم، وتسبب أحياناً مرض القلاع الأبيض، وهو ما جعل بعض الناس يطلقون عليه الفطر الأبيض أو الأصفر.
وأضافت أن هذه الخمائر والعفن توجد بشكل شائع في البيئة لكنها تؤثر على الأشخاص الذين يعانون ضعف جهاز المناعة، مثل مرضى السكري أو السرطان أو أولئك الذين يستخدمون أدوية معينة لفترات طويلة.
ونوهت وفقاً لـ “العربية نت”، إلى أن المريض المشخص بهذا المرض يحتاج إلى العلاج بمضادات الفطريات، وفي حالة داء الغشاء المخاطي قد تكون هناك حاجة للاستئصال الجراحي.
ونصحت بالتقليل وعدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وأدوية الكورتيكوستيرويدات، وكذلك تنظيف وتعقيم المعدات الطبية الحيوية بشكل صحيح بما فيها أجهزة التنفس الصناعي والقسطرة الوريدية.