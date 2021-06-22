الأرصاد: الصيف بدأ اليوم مناخيًّا .. وهذه ملامح حالة الطقس المتوقعة خلاله

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الإثنين، ملامح الطقس خلال الفترة المقبلة في المملكة، مؤكدًا أن اليوم هو بداية فصل الصيف مناخيًا.
كما أوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن فصل الصيف يشهد رياحًا مثيرة للأتربة على عدة مناطق اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، كما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا لتصل إلى معدلاتها المعروفة في فصل الصيف، والتي تتراوح من 38 إلى 48 درجة مئوية.
وأضاف أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتفاوت حسب المناطق، فكلما اتجهنا للساحل الغربي لمنطقة تبوك تكون الأجواء معتدلة نسبيًا، كما تكون في مستويات معتدلة بالمرتفعات والمناطق الجبلية في الطائف والباحة وعسير وجازان.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه المناطق الجبلية قد تشهد أمطارًا من خفيفة لمتوسطة خلال فصل الصيف، في حين تشهد المناطق الداخلية والشرقية الساحلية ارتفاعًا في درجات الحرارة ورياحًا نشطة.
فيديو | متحدث الأرصاد لـ #الإخبارية: بدأ اليوم فصل الصيف في #المملكة pic.twitter.com/3LJL4xWOP4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2021