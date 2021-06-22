شهدت قرية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، ولادة ماعز برأس قرد، الأمر الذي أثار تساؤلات وحالة ذعر بين الأهالي، فيما أبدى صاحب الماعز مخاوفه من أن يتحول الحيوان لكائن مفترس.
وقال “حسين سيد”، وفقا لـ”العربية”، إنه يربي الماعز في منزله، وتفاجأ بوضع إحدى الإناث مولودين أحدهما سليم، والآخر كان له رأس قرد.
ولفت إلى أنه التقط صوراً للحيوان ورفعها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحيوان كان يرضع بشكل طبيعي، ولكنه نفق دون أن يعرفوا السبب.
وأرجع الطبيب البيطري، محمد يوسف، سبب ولادة الماعز برأس غريب إلى حدوث تشوهات جنينية للحيوان؛ مما أدى إلى بروز عينه بطريقة جعلته يشبه القرود.
وأضاف، وفقا لـ”الوطن”، أن التشوهات الخلقية نادرة الحدوث، وأحيانًا تحدث بسبب تناول الحيوان مأكولات ملوثة أثناء فترة الحمل، مؤكدًا أن هذه الفئة من الحيوانات لا تعيش لمدة طويلة، وإنما تنفق.
الجدير بالذكر أن أطباء آخرين فسروا تلك الحالة بأنها حدثت نتيجة إعطاء إناث الماعز أدوية خاطئة أثناء الحمل، فيما تعهد مسؤولوالطب البيطري بالمحافظة بإجراء دراسات علمية بشأن الحالة.