“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 136 يوماً 1627 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.
وأبانت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والقصيم وجازان والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.