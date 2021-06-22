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أخبار محلية > طقس الأربعاء: استمرار شدة الحرارة في 3 مناطق بالمملكة
22/06/2021   9:28 م

طقس الأربعاء: استمرار شدة الحرارة في 3 مناطق بالمملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء استمرار شدة الحرارة على أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع رياحا سطحية نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة بمكة المكرمة 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.

طقس الأربعاء: استمرار شدة الحرارة في 3 مناطق بالمملكة

أخبار محلية
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