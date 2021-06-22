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أخبار محلية > “الصحة” تدرس إعطاء اللقاح لمن هم دون الـ18
22/06/2021   9:27 م

“الصحة” تدرس إعطاء اللقاح لمن هم دون الـ18

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تدرس وزارة الصحة إعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد للفئات العمرية الشابة، والتي تُشكل قطاعًا كبيرًا من التركيبة السكانية في المملكة.

وأوضح مراسل قناة “الإخبارية” من داخل مركز اللقاحات بالرياض، أن وزارة الصحة تعمل على دراسة إعطاء اللقاح لمن يبلغون 18 عامًا أو أقل، وذلك كون الشباب هم الفئة العمرية الأكبر بالمملكة.

وأرجع انخفاض الإقبال على المركز خلال الوقت الحالي إلى حصول الكثير من كبار السن على اللقاح فعليًا، بالإضافة إلى توزيع الشباب على مراكز مختلفة من الرياض. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تدرس إعطاء اللقاح لمن هم دون الـ18

أخبار محلية
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