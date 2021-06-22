جلب مروحة كهربائية لوالدته .. مواطن يشكو تعطل أجهزة التكييف بأحد مستشفيات جازان لمدة أسبوعين

اشتكى مواطن من تعطل أجهزة تكييف الهواء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان منذ أسبوعين، ما دفعه لشراء مروحة كهربائية لوالدته لتقليل الحرارة في الغرفة التي كانت منومة فيها.
وقال ابن إحدى المتضررات في المستشفى، محمد الحكمي، إن المرضى يعانون من عدم توفر التكييف في بعض الأقسام، للحد الذي دفعه لشراء مروحة كهربائية لضخ هواء بارد داخل غرفة والدته وسيدة أخرى تجاورها.
وأوضح أنه فوجئ بعدم وجود أجهزة التكييف داخل الغرف، وعندما اشتكى هذا الوضع، أخبرته المشرفة على القسم الذي يستقبل والدته، أن يتوجه بشكواه إلى وزارة الصحة، وأعطته رقم هاتف للإبلاغ، وهو ما قام به المواطن فعليًا، غير أنه لم يتغير شيء. وفق “أخبار 24”.
فيديو | ابن متضررة في مستشفى #جازان: المرضى داخل مستشفى #جازان يعانون من عدم توفر التكييف #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RZoOcAZU9v
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2021