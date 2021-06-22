نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير “التجارة” يدعو المنشآت التي تواجه تحديات للتوجه للمركز الوطني للتنافسية لمعالجتها
22/06/2021   9:27 م

وزير “التجارة” يدعو المنشآت التي تواجه تحديات للتوجه للمركز الوطني للتنافسية لمعالجتها

+ = -
625

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، المنشآت التي تعاني من تحديات أو مشكلات معينة، إلى تقديمها للمركز الوطني للتنافسية، والذي بدوره سيقوم بمعالجتها.

وأشاد، خلال لقائه بمجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، بطموحات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورغبتهم في تحقيق التفوق والابتكار. وفق “أخبار 24”.

وأعرب القصبي عن إعجابه بطموحهم ورغبتهم الجادة في تحقيق أحلامهم وخدمة وطنهم بكافة المجالات.

وزير “التجارة” يدعو المنشآت التي تواجه تحديات للتوجه للمركز الوطني للتنافسية لمعالجتها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160198.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.