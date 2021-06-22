وزير “التجارة” يدعو المنشآت التي تواجه تحديات للتوجه للمركز الوطني للتنافسية لمعالجتها

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، المنشآت التي تعاني من تحديات أو مشكلات معينة، إلى تقديمها للمركز الوطني للتنافسية، والذي بدوره سيقوم بمعالجتها.
وأشاد، خلال لقائه بمجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، بطموحات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورغبتهم في تحقيق التفوق والابتكار. وفق “أخبار 24”.
وأعرب القصبي عن إعجابه بطموحهم ورغبتهم الجادة في تحقيق أحلامهم وخدمة وطنهم بكافة المجالات.
فيديو | وزير التجارة لـ #نشرة_النهار: زيارة المنطقة الشرقية تأتي لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وخاصة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وأوجه دعوة لمن لديه تحدي أو مشكلة بأن يقدمها لنا في “المركز الوطني للتنافسية” لمعالجتها #الإخبارية pic.twitter.com/i17fLbt1XP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2021