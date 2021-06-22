لدعم المنشآت المتضررة من كورونا.. “البنك المركزي” يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة 3 أشهر إضافية

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – لمدة 3 أشهر إضافية؛ من تاريخ 1 يوليو 2021 م إلى 30 سبتمبر 2021م.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل، مبينًا أن الدعم يشمل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد.