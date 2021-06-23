بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، وكان من بينها جرائم سرقات ونهب ومخالفة للأنظمة القائمة في المملكة.
وكانت الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها كالتالي:
– مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا 79 جريمة احتيالية مالية في عدة مناطق، وقاما بتحويل الأموال التي تحصلا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وأوهما ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ 500 ألف ريال.
– مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ارتكبا 48 جريمة، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 50 ألف ريال.
– مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يظهر في مقطع فيديو، ويتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه. وفق “أخبار 24”.
– مواطن و3 مقيمين من الجنسية الفلسطينية قاموا بالدخول عنوة لأحد المنازل والاعتداء على مالكه بالضـرب وتكبيله وسرقة ما بداخله من مقتنيات.
– مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية في العقد الثاني من العمر، قاموا باصطياد وعل جبلي في محافظة بلجرشي وتصوير ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/73EKSlw0wI
— الأمن العام (@security_gov) June 22, 2021