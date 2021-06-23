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أخبار المناطق > شرطة القصيم تضبط 4 أشخاص تحرشوا واعتدوا بالضرب على آخر وصوروا ذلك
23/06/2021   6:51 ص

شرطة القصيم تضبط 4 أشخاص تحرشوا واعتدوا بالضرب على آخر وصوروا ذلك

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، عن ضبط مجموعة أشخاص تحرشوا واعتدوا بالضرب على آخر وصوروا ذلك ونشروه.

وأوضح السحيباني أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام 4 أشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

وأضاف أن المقبوض عليهم هم 4 مواطنين، في العقد الثاني من العمر، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

شرطة القصيم تضبط 4 أشخاص تحرشوا واعتدوا بالضرب على آخر وصوروا ذلك

أخبار المناطق
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