“توكلنا” يضيف خدمات شراء تذاكر النقل في المشاعر المقدسة و”استغاثة” و”أسعفني”

أعلن تطبيق “توكلنا”، اليوم الثلاثاء، إطلاق إصداره الجديد، والذي يضم عددًا من الخدمات المميزة.
ويضم الإصدار خدمات جديدة، أبرزها خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة “أسعفني” بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.
ومكَّن التطبيق في إصداره الجديد المستخدمين من شراء وإدارة تذاكر النقل للمشاعر المقدسة والدفع عن طريق التطبيق، ويمكّن المُرافق في تصاريح الحج والعمرة من قبول ورفض طلبات إضافته بصفته مُرافق حج أو عمرة، بالإضافة إلى تمكينه من الاطلاع على من قام بإضافته في التصريح مع إمكانية استبعاد نفسه، كما يُمكّن مصدر التصريح من إدارة المستفيدين ذوي الإعاقة. وفق “أخبار 24”.
وتضم خدمة نداء “استغاثة” ميزة جديدة تمكّن المستخدم من طلب استغاثة عاجلة من الهلال الأحمر، وذلك بجانب خدمة “أسعفني” التي تُمكّن هي الأخرى المستخدم من طلب مساعدة للمستخدم نفسه أو لأشخاص آخرين مع إمكانية استعراض حالة الطلب وإلغائه، ما يسهم في سرعة وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي إلى الموقع ومباشرة الحالة.
وأضاف التطبيق خدمة تحديث رقم الجوال، سواءً كان المستخدم مواطنًا أو مقيمًا أو خليجيًا أو زائرًا أو معرفًا؛ وتساعد هذه الخدمة المستخدم في تحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق، وذلك من خلال الضغط على أيقونة “مساعدة” في صفحة تسجيل الدخول، ومن ثم اختيار خاصية تحديث رقم الجوال.