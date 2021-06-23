سكان المملكة ينفقون أكثر من 8 مليارات ريال في أسبوع .. 1.2 مليار منها على الأطعمة والمشروبات

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، تقريره لأرقام الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 19 من الشهر نفسه، موضحًا تفاصيل العمليات التي تمت بواسطة نقاط البيع.
وأوضح أن هذه الفترة شهدت إنفاق 8.2 مليار ريال، وذلك من خلال 94.7 مليون عملية، بانخفاض 5.6% في عدد العمليات و6.6% من حيث القيمة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، تلاها الإنفاق في المطاعم والمقاهي بقيمة 1.167 مليار ريال، ثم الإنفاق على القطاعات الأخرى بقيمة 1.097 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وجاء الإنفاق على سلع وخدمات متنوعة بقيمة 760 مليون ريال في المرتبة الرابعة، يليه الإنفاق على قطاع الصحة بقيمة 681 مليون ريال، ثم الملابس والأحذية بقيمة 566 مليون ريال، ومحطات الوقود بقيمة 507 ملايين ريال، والنقل بقيمة 505 ملايين ريال.