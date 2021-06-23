نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سكان المملكة ينفقون أكثر من 8 مليارات ريال في أسبوع .. 1.2 مليار منها على الأطعمة والمشروبات
23/06/2021   6:50 ص

سكان المملكة ينفقون أكثر من 8 مليارات ريال في أسبوع .. 1.2 مليار منها على الأطعمة والمشروبات

+ = -
664

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، تقريره لأرقام الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 19 من الشهر نفسه، موضحًا تفاصيل العمليات التي تمت بواسطة نقاط البيع.

وأوضح أن هذه الفترة شهدت إنفاق 8.2 مليار ريال، وذلك من خلال 94.7 مليون عملية، بانخفاض 5.6% في عدد العمليات و6.6% من حيث القيمة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، تلاها الإنفاق في المطاعم والمقاهي بقيمة 1.167 مليار ريال، ثم الإنفاق على القطاعات الأخرى بقيمة 1.097 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

وجاء الإنفاق على سلع وخدمات متنوعة بقيمة 760 مليون ريال في المرتبة الرابعة، يليه الإنفاق على قطاع الصحة بقيمة 681 مليون ريال، ثم الملابس والأحذية بقيمة 566 مليون ريال، ومحطات الوقود بقيمة 507 ملايين ريال، والنقل بقيمة 505 ملايين ريال.

سكان المملكة ينفقون أكثر من 8 مليارات ريال في أسبوع .. 1.2 مليار منها على الأطعمة والمشروبات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160237.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.