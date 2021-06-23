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أخبار المناطق > رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بـ 200 مليون دولار في مزاد علني
23/06/2021   6:50 ص

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بـ 200 مليون دولار في مزاد علني

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ذكرت مصادر في الكويت أن رجل الأعمال إبراهيم العصفور اشترى قصر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، الواقع في منطقة جنوب السرة والعائد لورثته، بمبلغ يُقدر بـ 60 مليون دينار، ما يعادل 200 مليون دولار.

وأوضحت، وفقا لصحيفة “الراي”، أن عملية البيع تمت من خلال مزاد أُعلن عنه منذ أسبوعين، وتقدم فيه العديد من رجال الأعمال، وتمكن “العصفور” من الاستمرار في المزايدة بعد انسحاب باقي الأطراف حتى بيع القصر، اليوم (الثلاثاء)، بسعره الابتدائي 60 مليون دينار كويتي.

وأشارت إلى أن القصر يقع في جنوب السرة بمنطقة الزهراء على مساحة تناهز 63 ألف متر مربع، وهو مبني على هضبة مرتفعة ومسوّر ومشجر بأشجار النخيل، إذ يأخذ شكل جزيرة ومبني على قطعة كاملة.

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بـ 200 مليون دولار في مزاد علني

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