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أخبار محلية > شاهد .. فيديو نادر للملك فهد يكشف فيه عن هواياته المفضلة ولماذا تخلى عنها
23/06/2021   6:50 ص

شاهد .. فيديو نادر للملك فهد يكشف فيه عن هواياته المفضلة ولماذا تخلى عنها

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ظهر مقطع فيديو للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، تحدث فيه عن رياضاته المفضلة سابقًا، والأسباب التي دفعته للتخلي عنها فيما بعد.

ونشر حساب “فهد بن عبدالعزيز” فيديو نادراً للملك الراحل يوضح فيه الرياضات المفضلة له فيما سبق، وهي المشي والسباحة، وركوب الخيل في بعض الأوقات.

وأضاف أنه نظرا لضيق الوقت اضطر للتخلي عن ممارسة أي نوع من الرياضة باستثناء يوم الخميس بقدر الإمكان، معللا ذلك بأن الأوضاع العربية والعالمية تحتم عليه أن يكون دائما متابعًا لها باستمرار. وفق “أخبار 24”.

شاهد .. فيديو نادر للملك فهد يكشف فيه عن هواياته المفضلة ولماذا تخلى عنها

أخبار محلية
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