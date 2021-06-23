بالصور.. مجموعة السعد الإعلامية تزور المجمعة وتحتفل مع الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين

زارت “مجموعة السعد الإعلامية” محافظة المجمعة باستضافة من “مجموعة المجمعة سبورت” شملت الزيارة متحف نادي الفيصلي التاريخي وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين لعام ١٤٤٢ هـ نادي الفيصلي وفعاليات مهرجان الإبتكارات الشبابية .
كان باستقبالهم المشرف العام على “المجمعة سبورت” الأستاذ حمد بن منيع القحطاني ، وتوجهوا إلى متحف نادي الفيصلي الرياضي التاريخي والذي ظل منذ عام ١٩٥٤ وحتى يومنا هذا كمتحف ومقر اجتماع أهالي حرمة في الأعياد والمناسبات الوطنية ، تقديرا من الأهالي لكل من سقى بعرقه وجهده هذا الكيان العظيم .
كما تواجد بالمتحف الأستاذ إبراهيم الناشئ وعدد من منسوبي النادي والعم عبدالعزيز النخيلان والإعلامي المخضرم الأستاذ سليمان الشويعر ، استمع الضيوف لشرح وافٍ عن المتحف والتقطوا أروع الصور لهذا المتحف التاريخي .
انتقل الضيوف وهم “مجموعة السعدالإعلامية” كل من / الأستاذ سعود الضحوك والأستاذ خالد الدوك والاستاذ سعود السهلي والأستاذ عبدالرحمن البعيجان والأستاذ عبدالرحمن البعيجان والاستاذ تركي الفواز والاستاذ رشيد السهلي إلى نادي الفيصلي وكان باستقبالهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ فهد المدلج وأعضاء مجلس الإدارة المهندس فياض العبدالكريم والاستاذ وائل المدلج والرئيس التنفيذي الاستاذ مساعد المويس وعدد من منسوبي النادي .
قدم الضيوف التهاني والتبريكات بمناسبة حصول الفيصلي على كأس خادم الحرمين وقدموا درعا تذكاريا بهذه المناسبة ، ثم التقطوا الصور مع الذهب (كأس خادم الحرمين الشريفين) ومنسوبي النادي .
تجول الضيوف بأروقة النادي المتنوعة والحديثة والتي تماشت مع بنود الحوكمة الجديدة ، أطلعوا على ست ملاعب كرة قدم وثمان اكاديميات ومراكز إعلامية متطورة ومقار الفئات السنية ولاعبيها وسط انبهار واعجاب .
في الختام قدم نادي الفيصلي الهدايا للضيوف وشكروا لهم الزيارة وودعوا كما استقبلوا بكل حفاوة وتكريم .
عقب ذلك توجه الضيوف إلى ساحة مدينة المجمعة الرياضية لحضور فعاليات مهرجان الإبتكارات الشبابي وكان باستقبالهم كل من الأستاذ فهد الجبر والاستاذ عبدالعزيز المسند وعدد من منسوبي مكتب وزارة الرياضة بالمجمعة .
قاموا بجولة على المهرجان والاطلاع على المعارض المشاركة (الهلال الأحمر – الفنون التشكيلية – عيادات مهيمنة – مكافحة المخدرات) ثم أخذوا مكانهم بالمسرح وشاركوا بالفقرات مع نجم التلفزيون السعودي والمدير التنفيذي لمؤسسة مقر النجوم الاستاذ ابراهيم المعيدي بألعاب ومنافسات جميلة وفريدة .
عقب ذلك انتقل الضيوف لأحد المنتجعات الجميلة بالمجمعة لتناول طعام العشاء المعد بهذه المناسبة ، وتم تقديم درع تذكاريا لمجموعة المجمعة سبورت شاكرين لهم كل الترتيب والتنظيم للبرنامج والاحتفاء والتكريم وحسن الضيافة .
في الختام قدّم رئيس مجموعة السعد الاعلامية الأستاذ سعود الضحوك نيابة عن أعضاء المجموعة شكره وتقديره وامتنانه للمجمعة سبورت ولجميع من واجهوه بهذه المحافظة الجميلة .