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أخبار المناطق > إيران تفشل مجدداً في إطلاق صاروخ إلى الفضاء.. وصور تظهر استعدادات لمحاولة أخرى
23/06/2021   3:08 م

إيران تفشل مجدداً في إطلاق صاروخ إلى الفضاء.. وصور تظهر استعدادات لمحاولة أخرى

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كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن أنها رصدت محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الليفتنانت كولونيل أوريا أورلاندو، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الولايات المتحدة على علم بالعملية الفاشلة لإطلاق الصاروخ الإيراني في 12 يونيو الجاري”.

وأظهرت صور حديثة رصدتها الأقمار الصناعية لشركتي “ماكسار” و”بلانيت”، نشاطات في منشأة الإمام الخميني الفضائية في مقاطعة سمنان الإيرانية، فيما يبدو أنها استعدادات لمحاولة أخرى لإطلاق الصاروخ في المستقبل القريب.

ورصدت الصور منصات متنقلة وناقلات وقود ومركبات دعم، حيث يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها تمثل إشارة على محاولة إطلاق جديدة قريبا.

وكالمعتاد لم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بالعملية الفاشلة، في وقت يتكبد فيه البرنامج الفضائي الإيراني سلسلة من الخسائر الكبيرة.

إيران تفشل مجدداً في إطلاق صاروخ إلى الفضاء.. وصور تظهر استعدادات لمحاولة أخرى

وفق “أخبار 24”.

إيران تفشل مجدداً في إطلاق صاروخ إلى الفضاء.. وصور تظهر استعدادات لمحاولة أخرى

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