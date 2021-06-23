“الشورى” يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن

طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص، لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
كما دعا المجلس، في جلسته المنعقدة اليوم (الأربعاء)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان.
وحثّ الوزارة على متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً بإنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية، بجانب تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة، وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي. وفق “أخبار 24”.
وشدد المجلس على ضرورة تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.