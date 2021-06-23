فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود.. وهذه قيمة الرسوم

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام المتخصص بدءاً من 17 ذي القعدة الجاري إلى 4 / 12 / 1442هـ.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيتاح على موقع العمادة الإلكتروني في تخصصات الإعلام الاقتصادي والإعلام السياسي، والإعلام العسكري، والإعلام الصحي، والإعلام الرياضي، والإعلام السياحي، والإعلام التربوي.
وأضافت أنه يجب على المتقدم/المتقدمة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد، مبينة أن رسوم البرنامج 30 ألف ريال . وفق “أخبار 24”.