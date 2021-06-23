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أخبار محلية > فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود.. وهذه قيمة الرسوم
23/06/2021   6:21 م

فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود.. وهذه قيمة الرسوم

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام المتخصص بدءاً من 17 ذي القعدة الجاري إلى 4 / 12 / 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيتاح على موقع العمادة الإلكتروني في تخصصات الإعلام الاقتصادي والإعلام السياسي، والإعلام العسكري، والإعلام الصحي، والإعلام الرياضي، والإعلام السياحي، والإعلام التربوي.

وأضافت أنه يجب على المتقدم/المتقدمة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد، مبينة أن رسوم البرنامج 30 ألف ريال . وفق “أخبار 24”.

فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود.. وهذه قيمة الرسوم

أخبار محلية
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