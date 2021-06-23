“البحر الأحمر للتطوير” تجهز مرافقها لخدمة 14 ألفًا من منسوبي الشركة

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدًا مع مجموعة السيف، لتقديم خدمات إدارة مرافقها الإدارية، المدنية والتجارية بمنطقة المشروع لأكثر من 14 ألف موظف وموظفة، لتتولى خدمات إدارة المرافق التي تضم 18 مبنىً سكنياً و200 فيلا وعدة وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية في مدينة الموظفين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن الشركة تعتبر موظفيها بمنزلة ضيوفها، لافتا إلى أنهم السبب الذي تم لأجله تصميم وتنفيذ مدينة الموظفين السكنية بمعايير نوعية جديدة حرصاً على راحتهم ورفاهيتهم أثناء إقامتهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار نائب رئيس مجلس مجموعة السيف لإدارة المرافق المتكاملة، فهد السيف، إلى أن حجم ونطاق العمل في مدينة الموظفين التابعة لشركة البحر الأحمر للتطوير أمر مذهل، والتزامهم بتجاوز معايير رفاهية الموظفين الدارجة مبهر للغاية، مبينًا أن المجموعة ستتولى الإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ الخدمات والبروتوكولات المتبعة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في المشروع.