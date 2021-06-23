بعد موافقة مجلس الوزراء على اثنين محليين .. ما هي البنوك الرقمية والبنوك الجديدة وما أشهرها عالميًا وأبرز فوائدها؟

وافق مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، على الترخيص لبنكين رقميين محليين تحت اسمي ”بنك إس تي سي“ و ”البنك السعودي الرقمي“، في أول تجربة من نوعها في المملكة.
وقال محافظ البنك المركزي، فهد المبارك، إن البنوك الرقمية ستقدم خدمات رقمية حصرًا، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، ما يسهم في ارتفاع الشمول المالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيعمل على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، موضحًا أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
البنوك الرقمية
وتُعرف البنوك الرقمية، أو ما يُطلق عليه البنوك المنافسة، بأنها شركات التكنولوجيا المالية التي لديها تراخيص مصرفية خاصة بها، مما يعني أنها تستطيع تقديم الخدمات المصرفية التقليدية بطريقة مرنة. وتتمتع بوجود مادي، على الرغم من أنها عادة يكون مقرها أو مركزها صغيراً جداً.
النشأة
أصبحت الشبكات الرقمية متاحة على نطاق واسع منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وظهرت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فجأة كخيار قابل للتطبيق، ويُعتقد أن 76% من الأفراد يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بانتظام اعتباراً من عام 2020.
ويوضح تقرير الاستثمار المصرفي الرقمي العالمي للربع الأول من عام 2021، الصادر من شركة تشالنجر إنسايدر، أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات في البنوك الرقمية على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2021 تجاوز 13.68 مليار درهم من خلال ما مجموعه 42 صفقة.
وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من الاستثمارات في البنوك الرقمية في الربع الأول من عام 2021 تم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمكسيك على التوالي.
وبلغ حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية نحو 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
العدد عالميًا
وتشير التقديرات إلى أن هناك 100 بنك منافس يعمل على مستوى العالم اليوم، بينما يشير مفهوم “البنوك الجديدة” إلى البنوك التي لا تحمل ترخيصاً مصرفياً ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك على بنك شريك، ما يعني أن هذه البنوك غير قادرة على تقديم بعض الخدمات المصرفية ولكنها تشارك مع المؤسسات المالية لتقديم خدمات مرخصة من البنوك.
ومن ميزات هذه البنوك أنها رقمية بالكامل وليس لها وجود مادي، ويُقدر عدد مستخدميها بحسب تقرير عالمي عن البنوك الجديدة من “بيزنس إنسايدر انتليجنس”، بحوالي 39 مليون مستخدم في نهاية 2019.
أوائل وأشهر البنوك الرقمية
يُعد بنكا “مونزو”، و”اتوم بنك”، ومقرهما بالمملكة المتحدة، من أوائل البنوك الرقمية على الساحة، فيما يبلغ عدد العملاء لدى بنك مونزو أكثر من مليون عميل، ونستعرض فيما يلي أشهر البنوك الرقمية.
بنك باي بال PayPal
وهو عبارة عن بنك إلكتروني يقدم خدمة الوساطة المالية من أجل تسهيل عملية تداول الأموال من خلال الإنترنت بدون الاضطرار لمشاركة البيانات المالية الخاصة، ومن خلال حسابك على باي بال، تستطيع التسوق من خلال الإنترنت كما تشاء، ويمكنك استقبال وإرسال الأموال من وإلى المستخدمين الآخرين الذي لديهم حسابات باي بال بجميع أنحاء العالم.
بنك payaz
بنك بايزا مملوك لشركة pillars ltd MH وتغير اسمه من Alert pay إلى بنك بايزا payza، ويُعتبر بنك payaz من البنوك الشهير والمعروفة في الدول الأوروبية والوطن العربى أيضا، والتسجيل فى البنك مجاني 100 %.
ويمكنك الاحتفاظ بالأموال وتحويل العملات بجميع العملات للعالم، ويعمل على توفير نظام محكم للحماية والأمان والحفاظ على بيانات العملاء، ويُعتبر الحد الأقصى للاستلام هو 2000 دولار سنويًا.
بنك سكريل skrill
هو بنك إنجليزي تم إنشاؤه عام 2001، ويبلغ عدد مستخدميه أكثر من مليون مستخدم متنوعين بكافة دول العالم، و يتعامل مع سكريل أكثر من 15 ألف موقع للتسوق والألعاب والبرامج المشهورة مثل برنامج skype وشركات التداول مثل شركة FXDD و FXPRO.
بنك النتلر Neteller
وهو بنك إلكتروني، ويتميز بقلة المشاكل مع المستخدمين، وكان من الصعب على الدول والبلدان العربية من قبل استعماله، ولكن الآن يمكن لكافة المستخدمين والمتسوقين والتجار العرب التمتع بخدمات البنك العالية الجودة.
ويملك البنك ترخيصًا من قبل شركة ماستر كارد العالمية، لإصدار البطاقة الإلكترونية الممغنطة net+، وهي خدمة من خدمات البنك وتصدر تحت علامة master card.
بنك ويب موني Web Money
هو عبارة عن بنك روسي أشبه بموقع باي بال لكن بشكل مختلف، حيث يحتوي على خدمات خاصة للدول المحظورة من بطاقات الفيزا كارت أو الماستر كارد. وفق “أخبار 24”.
ويساعد هذا النوع من البنوك الإلكترونية على الشراء والعمل من دون مشاكل، كما يمكنك التوصل بالأموال بشكل كاش في عدة أشكال ويدعم أغلب دول العالم ومن ضمنها الشرق الأوسط.
بنك بايونير payoneer
هو بنك أمريكي مشهور تستطيع من أي دولة فتح حساب به والحصول على بطاقة Prepaid مدفوعة مقدما، تصل حتى منزلك بلا أي مصاريف نهائيا، وتعتبر بطاقة بايونير مسبوقة الدفع هي بطاقة فعلية يمكنك ربطها مع الرصيد الخاص بأي عملة في حسابك مع بايونير ويمكنك استخدام البطاقة للقيام بعمليات السحب عن طريق إحدى ماكينات الصرف الآلي أو الشراء من المحلات التجارية او عبر الإنترنت مع أي جهة قابلة لبطاقات
مميزات البنوك الرقمية
تمنح البنوك الرقمية مميزات عدة، وهي الأمان والخصوصية: ويتضمن ذلك عمليات تسجيل الدخول، مثل: (التحقق من الهوية، بالإضافة إلى التراخيص والأذونات التي تسمح بالعمل).
انخفاض الرسوم والتكاليف، فإحدى الفوائد لاختيار بنك رقمي بدلاً من البنك التقليدي هي أن رسومه وتكاليفه يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أقل لأن تكاليف التشغيل والنفقات العامة منخفضة.
مزايا عدة
كما تملك البنوك الرقمية والمنافسة عدة مزايا منها، إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي، والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمدفوعات المجانية عند السفر، وتقارير الإنفاق المنتظمة، وتوقعات الإنفاق، والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى، والتأمين على الحياة.