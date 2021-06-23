ميناء الدمام يستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

استقبل فرع المؤسسة العامة للحبوب بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، في أستراليا.
وأشارت المؤسسة إلى وصول 60 ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها، والبالغة 355 ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.
ولفتت إلى أن “سالك” ستورّد خلال العام الحالي 355 ألف طن، موزعة على 6 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين لميناء جدة الإسلامي، وباخرة لميناء جازان.
يذكر أن “سالك” ورَّدت خلال العام الماضي شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن التجربة التي عمدت إليها “الحبوب” في تخصيص 10% من مشترياتها من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج.
وفق “أخبار 24”.