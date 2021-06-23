بعد اعتماد اثنين منها .. كيف ستقدم البنوك الرقمية خدماتها؟ ومَن يستطيع الاستفادة منها؟

أوضح البنك المركزي السعودي معلومات عن البنوك الرقمية، وذلك بالتزامن مع صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين.
وذكر أن البنوك الرقمية ستقـدم منتجـات وخدمات تنافسية، وبشكل أساسي عـن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجـوال، والتي تلبي الاحتياجات الماليـة أو القطاعـات غير المخدومة في السوق، عبر نمـوذج عمـل مصرفي مبتكر ومستدام فـي بيئة موحـدة وآمنة، وذات موثوقية.
وأوضح البنك الجهات التي من المستهدف أن يخدمها البنك الرقمي، حيث ذكر أن البنوك الرقمية ستركز على المدى القصير والمتوسـط وبشكل أساسي على قطاع الأفـراد والمنشآت الصغيـرة والمتوسـطة.
وأكد أن البنوك الرقمية تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطـاع المصرفـي لتبني الابتكار وأحـدث التقنيات، مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن البنوك الرقمية تهـدف إلـى مواكبـة آخر التطورات في القطـاع المالـي والتقني، والسعي لتحقيـق أهـداف برنامـج تطوير القطـاع المالـي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.