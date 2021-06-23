“النقل” تكشف عن نسبة الإنجاز في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض – الدمام السريع

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض – الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن 4 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل على المرحلة الثالثة بطول 50 كم، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%، والمرحلة الرابعة بطول 39 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 95%.
ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، وتسهيل نقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يأتي في إطار رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق.