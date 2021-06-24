مختص “موارد بشرية” يوضح الطريقة الصحيحة لاختيار الأشخاص وتوجيههم للوظائف المناسبة

أوضح مختص في الموارد البشرية أن توجيه الأشخاص واختيارهم للوظائف المناسبة لهم، يكون عبر تحليل شخصياتهم وليس وفق تخصصاتهم وشهاداتهم فقط.
وقال المختص بندر السفير إن هناك اختبارات تساعد المدير في عملية التوظيف لتحديد الشخص المناسب للوظيفة حسب نمط شخصيته، موضحاً أن الشخص الشكاك يمكن توجيهه للعمل في التدقيق.
وأضاف السفير في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من المهم أن يكون لدى الشخص ذكاء عاطفي سواءً كان مديراً أو موظفاً، مشيراً إلى أن ذلك يساعد بشكل كبير على النجاح والتعامل الجيد مع الآخرين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى وجود دورات تساعد الشخص على رفع مستوى ذكائه العاطفي في جوانب معينة، مثل تطوير القدرة على الصبر واحتواء الأشخاص أو المواقف.
بندر السفير .. مختص بالموارد البشرية : توجيه الأشخاص للوظائف المناسبة لهم يكون عبر تحليل شخصياتهم وليس تخصصاتهم وشهاداتهم فقط@bandar_alsafeer#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/qt3LIZ6ani
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2021