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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “صحة جازان” يكشف سبب تعطل التكييف بأحد المستشفيات ومتى ستحل المشكلة
24/06/2021   8:20 ص

بالفيديو.. متحدث “صحة جازان” يكشف سبب تعطل التكييف بأحد المستشفيات ومتى ستحل المشكلة

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علّق المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج، على واقعة تعطل التكييف في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، مبيناً سبب المشكلة ومتى سيتم حلها.  

وقال دراج إن سبب تعطل التكييف هو العمل  الجاري لتطوير وتحسين منظومة التكييف في المستشفى التي يجري العمل عليها منذ أكثر من أسبوع، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.  

وأكد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك وحدات تكييف بديلة وفرتها صحة جازان للتخفيف على المستفيدين عند عمليات التحسين والعمل خلال تنفيذ هذا المشروع.  وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن أحد المواطنين اشتكى من تعطل التكييف في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، واضطراره لشراء مروحة كهربائية لتخفيف الحرارة عن والدته المنومة في المستشفى. 

 

بالفيديو.. متحدث “صحة جازان” يكشف سبب تعطل التكييف بأحد المستشفيات ومتى ستحل المشكلة

أخبار محلية
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