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أخبار محلية > طبيب سعودي يجري عملية جراحية نادرة لمريضة مصابة بالسمنة
24/06/2021   8:20 ص

طبيب سعودي يجري عملية جراحية نادرة لمريضة مصابة بالسمنة

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أجرى استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور الحسن النعمي، عملية قص معدة “تكميم” نادرة لمريضة مصابة بالسمنة المفرطة؛ حيث كانت أحشاؤها الداخلية معكوسة، وهي حالة تحدث بنسبة 0,01 % بين البشر.  

وأجرى الطبيب السعودي العملية باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعد الساعة الواحدة، بالتعاون مع طاقمه الطبي في مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصي بالدمام وتكللت بالنجاح.  

جدير بالذكر أن النعمي حاصل على الزمالة الأمريكية والزمالة الكندية وتقلد عدداً من المناصب الطبية، وحاصل على عدة جوائز في الأبحاث العلمية وسبق له العمل كأستاذ جراحة بجامعة الملك خالد.  وفق “أخبار 24”.

طبيب سعودي يجري عملية جراحية نادرة لمريضة مصابة بالسمنة

أخبار محلية
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