مصدر يوضح أسباب عدم صرف المساعدات المقطوعة في الوقت الراهن

أوضح مصدر أسباب عدم صرف المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مؤخرا.
وبيّن المصدر لـ”أخبار 24″ أنه صدر قرار وزاري رقم 25006 بتاريخ 26-1-1442هـ، والمتضمن إلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك، فإنه لا يمكن صرف المساعدة المقطوعة في الوقت الراهن.
وأوضح أن نظام الضمان الجديد ولائحته التنفيذية لا يشتملان على مساعدات مقطوعة، مؤكدًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بدراسة حالة الأسرة وتقييم احتياجها وتقديم الدعم المناسب لها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وتحليل جميع برامج الدعم والإعانات الاجتماعية ضمن اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والموافق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 2-4-1442هـ، يهدف إلى تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.