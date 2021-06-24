بالفيديو.. مدني عسير يسيطر على مساحات كبيرة من حريق منتزه الأمير سلطان في أبها

تواصل فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لفرع المديرية العامة للدفاع المدني بأبها، مباشرة الحريق الذي اندلع في منتزه الأمير سلطان في مدينة أبها، اليوم (الأربعاء)، حيث تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة منه.
وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” بأن رجال الدفاع المدني والجهات المعنية والفرق التطوعية يتواجدون أعلى الجبال نظرًا لصعوبة الوصول إلى مكان الحريق، في محاولة للسيطرة عليه، منوهًا إلى وجود معدات حديثة في نطاق منطقة الحريق، ما يشير إلى أن قوات الدفاع المدني ستتواجد لفترة طويلة هناك للسيطرة على الحريق. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا، ولم تنتج عنه أي إصابات حتى الآن، مشيرا إلى أن خطة الدفاع المدني هي السيطرة على الحريق من الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى.
فيديو | مراسل #الإخبارية: مدني #عسير يسطير على مساحات كبيرة من حريق منتزه الأمير سلطان في #أبها #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/ViJAAkda0A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2021