نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة: 540 ألفاً تقدموا لأداء الحج.. وهذا موعد الإعلان عن المقبولين
24/06/2021   8:19 ص

بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة: 540 ألفاً تقدموا لأداء الحج.. وهذا موعد الإعلان عن المقبولين

+ = -
794

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن تقدم 540 ألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام.

وتوقع في حديثه لقناة العربية وصول العدد إلى 550 ألفا بنهاية اليوم (الأربعاء)، الذي يُعد اليوم الأخير للتقديم.

وأضاف أنه سيتم اختيار من سيؤدون الفريضة يوم الجمعة المقبل، على أن تكون الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة وتجاوزوا 50 عاماً. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن فتح البوابة مجددا يوم الجمعة؛ حتى يتمكن من تقدموا بطلبات لإضافة مرافقين من إضافتهم.

وبيّن أن 55 ألفا من الحجاج ستكون إقامتهم داخل مخيمات مشعر منى، فيما سيقيم 5 آلاف في الأبراج.

بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة: 540 ألفاً تقدموا لأداء الحج.. وهذا موعد الإعلان عن المقبولين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160487.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.