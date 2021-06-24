بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة: 540 ألفاً تقدموا لأداء الحج.. وهذا موعد الإعلان عن المقبولين

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن تقدم 540 ألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام.
وتوقع في حديثه لقناة العربية وصول العدد إلى 550 ألفا بنهاية اليوم (الأربعاء)، الذي يُعد اليوم الأخير للتقديم.
وأضاف أنه سيتم اختيار من سيؤدون الفريضة يوم الجمعة المقبل، على أن تكون الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة وتجاوزوا 50 عاماً. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن فتح البوابة مجددا يوم الجمعة؛ حتى يتمكن من تقدموا بطلبات لإضافة مرافقين من إضافتهم.
وبيّن أن 55 ألفا من الحجاج ستكون إقامتهم داخل مخيمات مشعر منى، فيما سيقيم 5 آلاف في الأبراج.
#نشرة_الرابعة | نائب وزير الحج والعمرة لـ #العربية : أكثر من 540 ألف متقدم للحج حتى الآن.. والأولوية لمن تجاوزوا 50 عاماً @sultan_mr_ pic.twitter.com/3PkC6uKYDq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 23, 2021