من القدوم إلى طواف الوداع.. تعرف على إجراءات نقل وتفويج الحجاج لهذا العام

تستعد وزارة الحج والعمرة لموسم الحج لهذا العام، وحددت في إطار ذلك الإجراءات المتعلقة بنقل ضيوف الرحمن من الحجاج.
القدوم لمكة
وقدخصصت الوزارة نقاط تجمع للحجاج في كل من الزايدي والشرائع والنسيم والنوارية، ومراكز الإنزال عند الحرم المكي في كل من الشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي.
طواف القدوم
سخرت الوزارة ما لا يقل عن 200 حافلة لتأدية طواف القدوم للحجاج، وسيكون التفويج على مرحلتين بخدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بطاقة استيعابية 48 ألف حاج لليوم التشغيلي الواحد.
وسيتم تفويج 6 آلاف حاج كل 3 ساعات تبدأ من 6 صباحا من يوم 7 ذي الحجة حتى الساعة الـ9 من اليوم التالي، على أن يتم تفويج الحجاج بمتوسط ألفي حاج من كل نقطة تجمع لكل 3 ساعات، ما عدا محطة النسيم.
وينطلق جميع الحجاج من المسجد الحرام عبر الحافلات من محطة “باب علي” وصولاً لمواقف ساحة الجمرات، على أن يكون النقل بنظام الرحلات الترددية، وستتولى ما لا يقل عن 200 حافلة نقل ألفي حاج في المتوسط لكل 3 ساعات من ساحة الجمرات إلى مشعر منى.
التصعيد لمشعر عرفات
سيتم التصعيد فيها بنظام الردين بالاستعانة بـ1500 حافلة مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية، بواقع 20 حاجا، وسيكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات منى إلى عرفات، وإنزالهم في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات عرفات.
وستبدأ النفرة لمشعر المزدلفة من الساعة 7:15 مساء وتستمر حتى الـ12 صباحًا، وسيكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات عرفات إلى المزدلفة وفق اللون المخصص، وكذلك من المزدلفة إلى منى.
طواف الإفاضة
حددت الوزارة طريقتين لنقل الحجاج لأداء طواف الإفاضة يوم 10 ذي الحجة، فبالنسبة للقادمين من محطة “باب علي” سيتم نقلهم من مواقف ساحة الجمرات إلى محطة أجياد المصافي وباب علي ووقف الملك عبدالعزيز والخروج من نفس المحطات وصولا لمواقف ساحة الجمرات.
وسيتم نقل القادمين من محطة أجياد ووقف الملك عبدالعزيز من مواقف ساحة الجمرات إلى جسر الملك خالد وطريق الملك عبدالله بمحاذاة مخيمات منى في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات منى وتسكين الحجاج. وفق “أخبار 24”.
أما الطريقة الثانية فسيتم نقلهم من مواقف ساحة الجمرات إلى محطات أجياد والشبيكة، ووقف الملك عبدالعزيز والخروج من محطة “باب علي” بنظام النقل الترددي لمواقف ساحة الجمرات بنظام الرحلات الترددية إلى المنطقة المخصصة للإركاب والتحميل من مواقف ساحة جسر الجمرات إلى المخيمات.
طواف الوداع
تبدأ مرحلة طواف الوداع من يوم 12 ذي الحجة الساعة 6 صباحاً إلى 5 مساء، وانتهاء بيوم 13 ذي الحجة من 6 صباحاً إلى 1 مساء، حيث سيتم نقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى مواقف الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز والخروج من نفس المحطات، على أن يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام وانطلاق الحافلات من محطات الشبيكة، وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز وصولا لنقاط التجمع في كل من الشرائع، والنوارية، والزايدي، والنسيم.