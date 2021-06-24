“الموارد البشرية” و”التخصصات الصحية”: مد القبول في برنامج “مساعد طبيب أسنان” حتى 1 يوليو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استمرار القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”، للجنسين حتى تاريخ 01/ 07/ 2021م.
وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون على رأس العمل خلال الـ90 يومًا الماضية، ويكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية). وفق “أخبار 24”.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، حيث يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، كمكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً لدعم بما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج للدخول على هذا الرابط .