“بلومبيرغ”: صندوق الاستثمارات العامة يدرس إنشاء مطار جديد بالرياض وإطلاق شركة طيران

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إنشاء مطار جديد بالرياض، ليمثل قاعدة لشركة طيران جديدة يعمل الصندوق على إطلاقها.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد حجم المطار الجديد والجدول الزمني للبناء، وقد يقرر الصندوق عدم المضي في خططه.
وأشارت إلى أن شركة الطيران الجديدة المخطط إطلاقها ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، فيما ستركز شركة الخطوط الجوية السعودية على قطاع الحج والعمرة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة (2021- 2025) تركز على 13 قطاعا استراتيجيا على المستوى المحلي، من بينها قطاع الطيران.