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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يكشف كواليس قرار خوض مواجهات الفرق الإيرانية في ملاعب محايدة
24/06/2021   3:48 م

اتحاد الكرة يكشف كواليس قرار خوض مواجهات الفرق الإيرانية في ملاعب محايدة

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أفاد اتحاد الكرة تلقيه إخطارًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقراره بخصوص مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتم إبلاغ فريقي الهلال والنصر بصورة من تاريخ الخطاب.

وأشار اتحاد الكرة وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الاتحاد الآسيوي استند إلى قرار محكمة “كاس” بشأن إجراء مباريات الفرق السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة.

وأتم اتحاد الكرة توضيحه بالتنويه إلى إسناد الاتحاد الآسيوي تنظيم مباريات دور المجموعات الماضية إلى السعودية فرضته جائحة كورونا فقط، كقرار استثنائي ينتهي بفترة محددة.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد أعلن خوض مباراة الهلال أمام الاستقلال الإيراني يوم 13 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي النصر أمام تراكتور الإيراني يوم 14 من الشهر ذاته على ملاعب محايدة.

اتحاد الكرة يكشف كواليس قرار خوض مواجهات الفرق الإيرانية في ملاعب محايدة

اخبار رياضية
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