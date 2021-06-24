في برنامج سمو ولي العهد للتسامح صلح بين سبيع والسهول

تم بفضل الله ثم ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي مجلس صلح بين قبيلتي الوزران من سبيع ومحلف من السهول حيث توجه الشيوخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان وسعد بن سعود آل مظهور رئيس مركز رويضة السهول وعبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي وخالد بن هادي أبو سكيتة العبيدي والدكتور فالح بن مزهر العرجاني وفيصل بن محمد بن حاضر الحراقين وناجي بن محمد بن صويان الصخابرة وعبدالله بن شفران بن قماري الهميمي وراشد بن ناصر ال مطيف وعبدالله بن سعد الغزواني وعبدالله بن سعود ال عتيق ومحمد بن سعد الغزواني و سيف بداي السهلي وفراج بن عبيد المحلفي وأعيان آخرون إلى قبيلة سبيع حيث كان في استقبالهم الشيوخ مذكر بن ضويحي العماني ومحمد بن سعد آل وصل الوزران وحصين بن مفلح بن حصين الوزران وحسين بن مفلح بن حصين الوزران وأعيان آخرون ، وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الشيخ حصين الوزران لوجه لله عزوجل ثم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد التطوعي بدون مقابل .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج الاكترونية المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان شاكرًا الله عزوجل على تمام هذا المجلس ضمن برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي وبدون مقابل والذي شمل ولله الحمد جميع مناطق ومدن ومحافظات ومراكز وهجر وصحاري المملكة مشيدًا في هذه القضية بجهود الشيخ مذكر بن ضويحي العماني والشيخ محمد بن سعد آل وصل الوزران والشيخ سعد بن سعود بن مظهور منوهًا بجميل الشيخ حصين بن مفلح بن حصين الوزران في القضية سائلًا الله أن يحفظ والد الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد الأمين .