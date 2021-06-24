“كريوللو” الأبرز والأغلى.. الكاكاو.. فوائد صحية وجدوى اقتصادية

ينتج الكاكاو من شجرة تحمل ذات الاسم، تنمو في المناطق الاستوائية وتتميز بأوراقها العريضة، وتصل إلى ارتفاع 7 أمتار، وقد تم اكتشافها قبل ألفي عام.
وأصبحت للكاكاو أهمية كبيرة في الوقت الحاضر من خلال تنوع استخداماته، وأبرزها صنع الشوكولاتة التي تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى لمسحوقه بدون إضافات.
سيطرة أفريقيا
على الرغم من ارتباط انتاج الكاكاو سابقاً بقارة أمريكا الجنوبية، فإن الكمية الأكبر منه تنتج حالياً في أفريقيا، حيث تحتل ساحل العاج المركز الأول، مستحوذة على 30 % من الإنتاج في العالم، تليها غانا، إضافة إلى احتلال نيجيريا والكاميرون المركزين الرابع والخامس، فيما تُعد اندونيسيا الثالثة.
3 أنواع
يُعد كريوللو الأكثر أهمية من بين أنواع الكاكاو، والأغلى ثمناً، حيث يتم تصنيع 10% من الشوكولاتة من هذا النوع، كونه أقل مرارة، ثم يأتي بعده كاكاو الفاستيرو وهو الأكثر شيوعاً، كونه يمثل حوالي 70-80 % من إجمالي إنتاج الكاكاو العالمي، بينما يشكل كاكاو ترينيتاريو مزيجا بين النوعين السابقين ويحتوي على نكهة مميزة وخفيفة ورائحته قوية. وفق “أخبار 24”.
فوائد متعددة
يُعد الكاكاو أحد أكثر النباتات غنى بمضادات الأكسدة القوية المعروفة والتي لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وخفض مستويات الكولسترول في الدم، إضافة إلى تحسين المزاج والبصر بفضل مركبات الفلافانول الموجودة فيه.
أضرار الإفراط
ورغم الفوائد الكثيرة للكاكاو فإن الإفراط فيه يسبب العديد من الأضرار، من بينها الأرق والعصبية، وقد يؤثر على صحة القلب ويؤدي إلى هشاشة العظام، بينما يسبب الإكثار من الشوكولاتة التي تُصنع منه السمنة أيضاً.