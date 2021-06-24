“التقاعد المبكر” يتصدر الترند بعد تصريح استنزافه أموال صندوق التأمينات وسط تباين للآراء

تصدر وسم “التقاعد المبكر” الترند السعودي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تصريح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، الذي قال فيه إن التقاعد المبكر أصبح يستنزف أموال صندوق التأمينات بشكل كبير.
وحظي الوسم بتفاعل كبير من المغردين، حيث بلغت تغريداته أكثر من 65 ألفا، مع ظهور وسم آخر حول نفس الموضوع تحت اسم #التقاعد_المبكر احتل المركز الثاني بـ 24 ألف تغريدة.
وتعرض الوهيبي لهجوم كبير في الوسمين، حيث اعتبر كثيرون حديثه مستفزا من خلال قوله إن الموظف الذي يتقاعد بعمر 48 سنة ويتسلم معاشا إلى 77 سنة يستنزف أموال المؤسسة، فيما اعتبر آخرون ما قاله كلاما صحيحا وواقعيا.
وعلق الأمير الدكتور خالد آل سعود، على حديث الوهيبي بقوله: “ليته سكت .. ولن أزيد”، واقترح الإعلامي عبد الله الذيب حل مشكلة التأمينات برفع اشتراكات أصحاب الرواتب العالية، مضيفاً: “عليكم بأخذ الاشتراكات مضاعفة لمن تجاوزت رواتبهم ٤٥ ألف ريال وهذا سوف يساهم في توفير موارد أكثر”.
وطالب الإعلامي سلطان الدغمي إدارة التأمينات بالاعتراف بأن مشكلة المصادر بسببهم، مضيفاً: “تصريح لم يحترم الموظفين الذين خدموا الوطن .. ليس عيباً أن تعترفوا بأن الخلل بسبب سياستكم”، وأوضح الكاتب سامي القرشي أن المتقاعدين خيول راهنت عليهم الدولة للسباق نحو المستقبل، مضيفاً: “وهذا يستغرب أنهم لا يموتون ويريد أن يطلق عليهم رصاصة الرحمة”. وفق “أخبار 24”.
فيما أكد آخرون أن الهجوم عليه غير منصف وأن ما ذكره صحيح، مبررين حديثهم بأن الفجوة ستحدث عندما تصبح الاستقطاعات لا تكفي لتغطية معاشات المتقاعدين، إضافة إلى تراجع أعداد المشتركين نسبة إلى المتقاعدين.