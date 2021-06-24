نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
24/06/2021   10:01 م

هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

+ = -
547

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الخميس)، بيانًا حول قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض التي تلقتها خلال العام الجاري 2021 م مقارنة بالعامين المنصرمين، موضحة أن عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام بلغ 86 منشأة مقارنة بـ 15 منشأة عام 2019 م.

وأشار محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، إلى أن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة قد بلغت أكثر من مليار ريال، شاكرًا الجهات الحكومية، خاصة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على تعاونها في هذا الملف. وفق “أخبار 24”.

وأبانت الهيئة في بيان سابق لها أنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت، بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.

هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160630.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.