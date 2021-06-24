بـ 1.5 مليون طن سنوياً .. المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء في تقرير لهما، اليوم (الخميس)، أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، بإنتاجية تجاوزت 1.5 مليون طن من التمور سنوياً.
وأوضح التقرير أن صادرات التمور وصلت إلى 107 دول خلال عام 2020م، حيث نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، بزيادة في كمية التمور بلغت 17%.
وأضاف أن المملكة تحتضن ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، إلى جانب 157 مصنعاً للتمور، حصل 42 منها على علامة التمور السعودية. وفق “أخبار 24”.
كما يسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، تشمل الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى، كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء.