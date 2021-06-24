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أخبار المناطق > أمانة الرياض تكشف ملابسات إزالة سوق الجوهرة النسائي
24/06/2021   10:03 م

أمانة الرياض تكشف ملابسات إزالة سوق الجوهرة النسائي

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كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، ملابسات أعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم، بعد تداول معلومات غير دقيقة عنها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأمانة أنها أبرمت عقدا استثماريا مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وبينت أنه تنفيذا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض، والذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر قررت استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء العقد ونظرا لظروف المستأجرات مُنحت المستأجرات مهلا متعددة إضافية بما يتيح لهن الوقت الكافي للانتقال إلى مواقع أخرى بديلة، حرصا على الحفاظ على مصدر رزقهن، مؤكدة أنه من المقرر أن تنتهي المهلة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، وبموجبه ستباشر الأمانة إغلاق السوق وإزالته في الموعد المحدد تنفيذا للأنظمة ذات الصلة.

أمانة الرياض تكشف ملابسات إزالة سوق الجوهرة النسائي

أخبار المناطق
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