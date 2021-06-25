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25/06/2021   12:53 م

قال إنها قد تسبب العمى.. استشاري يحذر من عمليات تغيير لون العين ويوضح أضرارها

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حذّر استشاري مختص في طب وجراحة العيون من لجوء الكثيرين في الوقت الحالي لإجراء عملية تجميلية للعين بتغيير لونها، مبيناً أن الأمر له مضاعفات صحية خطيرة منها أن قد تسبب العمى.  

وأوضح الدكتور سعود الجهني، أن عملية تغيير لون العين تكون بأحد 3 إجراءات طبية؛ الأول هو تغيير القزحية المسؤولة عن اللون بزراعة أخرى داخل العين، لكن هذا الإجراء يتسبب في مشكلات كثيرة قد تؤدي للعمى.  

وأضاف الجهني في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الإجراء الثاني هو إزالة لون القزحية من خلال الليزر ويعد أخف وطأة من السابق، لكنه أيضاً قد يسبب التهابات وارتفاعاً في ضغط العين وقد يؤدي أيضاً للإصابة بالعمى.  

وأشار إلى أن الإجراء الثالث يتم من خلال تقنية حديثة بتغيير القرنية وإعطائها لوناً بدلاً من كونها شفافة، مبيناً أن هذه التقنية رغم أنها أجريت لبعض المرضى لكن ما زالت تحت الدراسة ولا توجد معلومات كثيرة عنها.  وفق “أخبار 24”.

ونصح الجميع بالابتعاد عن مثل هذه العمليات بشكل عام كونها مجرد عمليات تجميلية لا يحتاجها المريض ولها أضرار صحية، مشيراً إلى أن الجمال الطبيعي لا يقدر بثمن. 

 

قال إنها قد تسبب العمى.. استشاري يحذر من عمليات تغيير لون العين ويوضح أضرارها

طب وتداوي
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