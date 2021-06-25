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أخبار محلية > مواطنة سعودية تحصل على رخصة قيادة الواسطة البحرية.. وهذه قصتها
25/06/2021   12:53 م

مواطنة سعودية تحصل على رخصة قيادة الواسطة البحرية.. وهذه قصتها

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اقتحمت مواطنة من محافظة جدة، مجال القيادة البحرية بحصولها على رخصة قيادة الواسطة البحرية؛ لممارسة مهنة الإبحار وصيد الأسماك.  

وروت المواطنة سماهر مدني في تقرير عرضته قناة “الإخبارية”، قصة دخولها هذا المجال، مشيرةً إلى أن الدافع وراء تلك الخطوة هو حبها وشغفها للإبحار وصيد الأسماك.  

ولفتت إلى أنها قدمت للحصول على الرخصة بموقع حرس الحدود، ومن ثم اجتازت الاختبارات النظرية والعملية حتى استلام الرخصة، مبينةً أنها تمارس مهنتها حالياً على مركبها. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن والدها أطلق على مركبته “سماهر” حتى ترتبط هي بالبحر، الأمر الذي دفعها حالياً لإعادة المشهد ذاته مع ابنيها حيث أسمت مركبها بعمار وتمار.

 

مواطنة سعودية تحصل على رخصة قيادة الواسطة البحرية.. وهذه قصتها

أخبار محلية
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