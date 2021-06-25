جامعة طيبة تعلن فتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، فتح باب القبول في عددٍ من التخصصات والبرامج في مختلف المجالات العلمية والنظرية والتطبيقية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في المدينة المنورة وفروعها.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور إبراهيم العوفي، أن الجامعة ستتيح هذا العام تخصصات جديدة في بعض الكليات تتوافق مع سوق العمل التي جاءت ضمن مشروع استراتيجية التحول البرامجي للجامعة؛ لسد احتياجات سوق العمل وفقاً للمناطق واحتياجاتها وميزاتها واستفادة أبنائها من هذه التخصصات المستحدثة.
وبيّن أن هذه التخصصات هي: الأمن السيبراني، والسلامة والصحة المهنية، والتجارة الإلكترونية والدعم اللوجستي، وإدارة أعمال التأمين، وإدارة السياحة والفندقة، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ودبلوم مطور الويب المتكامل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التسجيل سيتاح بدءاً من يوم الأحد الموافق 17 من ذي القعدة الجاري، وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق الرابع من ذي الحجة المقبل.
وطالب الراغبين بالتسجيل والاطلاع على دليل القبول والبرامج المتاحة والمزيد من التفاصيل، وزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة.