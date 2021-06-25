نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بينهما 56 عاماً.. صورتان للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قديماً وحديثاً
25/06/2021   12:52 م

بينهما 56 عاماً.. صورتان للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قديماً وحديثاً

+ = -
612

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يفصل بينهما 56 عاماً؛ حيث عبّرت عن جانب من التطور الذي شهدته المملكة في العصر الحديث.  

وأظهرت الصورة الأولى موقع الجامعة وهو عبارة عن أرض صحراوية بها القليل من المباني وتفتقر للخدمات، فيما بينت الصورة الأخرى كيف احتضنت هذه الأرض الخالية واحدة من أهم الجامعات في العالمين العربي والإسلامي.  

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية تأسست عام 1381 هـ (1962 م) في عهد الملك سعود، بهدف تدريس العلوم الشرعية والدينية، وتقع بضفة وادي العقيق على بعد 5 كيلوجرامات من المسجد النبوي.

ومن بين أبرز مَن تولوا رئاسة الجامعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود

بينهما 56 عاماً.. صورتان للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قديماً وحديثاً

وفق “أخبار 24”.

بينهما 56 عاماً.. صورتان للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قديماً وحديثاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160672.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.