بينهما 56 عاماً.. صورتان للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قديماً وحديثاً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يفصل بينهما 56 عاماً؛ حيث عبّرت عن جانب من التطور الذي شهدته المملكة في العصر الحديث.
وأظهرت الصورة الأولى موقع الجامعة وهو عبارة عن أرض صحراوية بها القليل من المباني وتفتقر للخدمات، فيما بينت الصورة الأخرى كيف احتضنت هذه الأرض الخالية واحدة من أهم الجامعات في العالمين العربي والإسلامي.
جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية تأسست عام 1381 هـ (1962 م) في عهد الملك سعود، بهدف تدريس العلوم الشرعية والدينية، وتقع بضفة وادي العقيق على بعد 5 كيلوجرامات من المسجد النبوي.
ومن بين أبرز مَن تولوا رئاسة الجامعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود
وفق “أخبار 24”.