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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص يحذر من انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالشوارع والأرصفة.. ويوضح مخاطرها الصحية
25/06/2021   12:52 م

بالفيديو.. مختص يحذر من انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالشوارع والأرصفة.. ويوضح مخاطرها الصحية

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أوضح أستاذ في علم البيئة، المخاطر الصحية لانتشار ظاهرة إطعام الطيور بالأرصفة والشوارع، داعياً الجميع إلى التوقف عن هذا الأمر لتجنب الإصابة بالفيروسات.  

وقال أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي، إن إطعام الطيور بهذا الشكل يزيد من تكاثرها، ومن ثم تتسبب فضلاتها في انتشار الفطريات والفيروسات بالمجتمع. 

وبيّن عشقي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه مع دخول فترة الانقلاب الخريفي تأتي الطيور المهاجرة إلى المملكة من كل مكان.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن قدوم الطيور المُهاجرة بهذا الشكل قد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الفطر الأسود، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك ووضع حل عاجل للطيور المهاجرة قبل شهر سبتمبر المقبل. 

بالفيديو.. مختص يحذر من انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالشوارع والأرصفة.. ويوضح مخاطرها الصحية

أخبار محلية
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